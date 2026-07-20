Колби Ковингтон отменил бой с Белалом Мухаммадом после драки на пресс-конференции RAF

Бывший боец UFC Колби Ковингтон принял решение отменить борцовский поединок с Белалом Мухаммадом. Бой был запланирован на 22 августа в Кливленде в рамках RAF 12, однако Ковингтон заявил, что больше не заинтересован в этом противостоянии из-за поведения соперника.

«Я принял это решение сам. Я акционер RAF, поэтому могу принимать такие решения. Мы отказываемся от поединка с Белалом. Он показал, что не способен вести себя профессионально. На пресс-конференции он говорил, что заботится о детях, хочет быть примером для них, извинялся за нецензурные слова. А уже в следующую секунду вскочил и попытался ударить меня ногой, после чего побежал через сцену, чтобы напасть на меня. Это поведение дикого человека, преступника. Полное отсутствие профессионализма.

Конечно, все понимают, что я победил бы его в борцовском поединке за 60 секунд или даже быстрее. Но мы знаем, что он не станет бороться, он просто попытается устроить драку. Поэтому мы двигаемся дальше», — рассказал Ковингтон в подкасте Submission Radio.