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Иан Гарри назвал худший сценарий поединка с Исламом Махачевым

Иан Гарри назвал худший сценарий поединка с Исламом Махачевым
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Ирландский боец UFC Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

— Что самое плохое ты видишь, когда смотришь на Махачева?
— Когда тебя удерживают внизу 25 минут, а бой получается скучным. Он феноменальный борец, феноменальный грэпплер. И если позволяешь ему оставаться сверху и использовать свою борьбу и грэпплинг, он может задушить и просто лежать на тебе, как утяжелённое одеяло, тебе будет очень трудно двигаться.

И тут у меня мысль в голове простая — это невесело ни для кого. Это невесело для меня, это не должно быть весело для него. И это определённо невесело для тех, кто смотрит. Вижу, что это именно то, что он сделал, чтобы выиграть титульный бой. Чувствую, что это худший сценарий для боя, — сказал Гарри на YouTube-канале High Performance.

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