Руководитель АСА назвал возможного соперника для Александра Шлеменко

Руководитель Absolute Championship Akhmat (АСА) Магомед Бибулатов рассказал, что в качестве следующих соперников 27-летнего Эдила Эсенгулова из Кыргызстана рассматриваются бывший чемпион Bellator 42-летняя звезда российских ММА Александр Шлеменко, а также экс-боец UFC россиянин Рамазан Эмеев и Руслан Шамилов.

«После победы над Джанаевым Эсенгулов по праву заслужил свой титульный шанс. Три боя и три досрочные победы над топами дивизиона. В соперниках ему будем рассматривать Эмеева, Шлеменко и Шамилова», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Видео.Сколько зарабатывают звёзды ММА: