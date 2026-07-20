Проваливший взвешивание боец UFC рассказал о первой победе за три боя

Легковес Чейз Хупер рассказал о своей первой победе за три боя над Митчем Рамиресом на турнире UFC Fight Night 281, где он провалил взвешивание на 680 г.

«Я сказал своей жене: «Я не проиграю три боя подряд. Если я проиграю три боя подряд, я не заслуживаю здесь находиться. Мне нужно найти что-то другое». Это был момент «всё или ничего». Это так приятно, потому что прошло больше года с тех пор, как я выиграл свой последний бой. Это был бой с Джимом Миллером в апреле прошлого года.

Прошло больше года с тех пор, как я мог почувствовать это. Это наркотик. Ты жаждешь этого. Это была одна из важных для меня вещей, ведь я также сказал своей жене: «Если я проиграю следующий бой, я найду работу, вернусь к нормальной жизни», — такие вещи. Но мы здесь, и я отброшу эти тревоги. У меня всё ещё есть навыки. Я всё ещё заслуживаю здесь находиться — и перехожу к следующему.

Я имею в виду, это то, что я делаю каждую ночь в спортзале: ломаю парней, работаю на сближении, захожу за спину. Я оказался сверху с небольшим треугольником на корпусе. Я услышал, как он сказал: «Ух». Он сказал, что у него на самом деле порвалось колено каким-то странным образом, под очень странным углом. Я не знаю, как это произошло. Я думал, что это его рёбра, так что я сказал себе: «Хорошо, пора атаковать снова, повторить это». Я был в этом состоянии потока. Я почувствовал, как моё предплечье оказалось под подбородком. Честно говоря, у него была очень хорошая защита от сабмишенов во всех его предыдущих боях. Мой тренер сказал: «Эй, не беспокойся о сабмишенах в первом раунде. Его защита от сабмишенов слишком хороша. Ты переутомишь руки». Однако я продолжал пытаться просунуть её. Я почувствовал руку под шеей и понял, что нужно идти до конца. Очевидно, это окупилось.

У меня был очень хороший разговор с Майклом Кьезой. Я был в карде с ним на его прощальном бое. Я хотел узнать, как он добился такого уровня. Он построил всю свою карьеру на грэпплинге, и у него было много побед сабмишеном. Я взял пару страниц из его книги, и, очевидно, это сработало», — приводит слова Хупера MMAJunkie.