Колби Ковингтон назвал пять возможных соперников вместо Белала Мухаммада

Бывший боец UFC Колби Ковингтон, отменивший бой с Белалом Мухаммадом, назвал список потенциальных соперников на августовский турнир RAF 12.

«Давайте будем честны: он [Белал] не звезда, он неспособен привлечь внимание публики, поэтому этот бой никак не повышает ценность моего пояса. Мы хотим только большие, кассовые поединки. С соперниками, которые действительно этого заслуживают.

Арман [Царукян] заслуживает реванша. Если Арман захочет реванш, мы его проведём. Я ещё раз докажу, что являюсь лучшим борцом на планете. Я лучший кроссовер-борец, действующий чемпион мира RAF среди таких же кроссовер-спортсменов и лучший кроссовер-атлет в истории RAF. Поэтому мы проведём реванш с Арманом.

Если Арман не захочет этот бой, то желающих хватает. Есть Майкл Чендлер, Тайрон Вудли, кто знает, возможно, на горизонте появится и Хамзат [Чимаев]. Вариантов много. Трилогия с [Камару] Усманом должна состояться. Сейчас ему нужно прийти в себя после поражения от Дрикуса дю Плесси, но, когда он восстановится, сможет побороться за этот пояс. И никто этот пояс у меня не отберёт», — заявил Ковингтон в подкасте Submission Radio.