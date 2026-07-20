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Иан Гарри рассказал, что сталкивался с давлением из-за сравнений с Макгрегором

Иан Гарри рассказал, что сталкивался с давлением из-за сравнений с Макгрегором
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Боец UFC Иан Мачадо Гарри заявил, что на протяжении всей карьеры испытывал огромное давление из-за необходимости стать звездой уровня Конора Макгрегора.

«Я испытывал большое давление со стороны внешнего мира, фанатов и самого спорта, чтобы стать этой звездой, стать тем хайпом, который задал Конор Макгрегор. Когда Конор дрался за свой первый титул чемпиона UFC, он встретился с лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, который не проигрывал 10 лет, и нокаутировал его за 13 секунд. Мой следующий соперник прямо сейчас считается всеми в мире лучшим бойцом независимо от весовой категории», — приводит слова Гарри Home of Fight в социальной сети Х.

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