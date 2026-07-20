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Агрба и Абдуллаев проведут бой за временный титул чемпиона мира WBA

Агрба и Абдуллаев проведут бой за временный титул чемпиона мира WBA
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально санкционировала поединок между российскими боксёрами Харитоном Агрбой и Зауром Абдуллаевым за временный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), сообщает RCC в своём телеграм-канале. Дата и место проведения поединка будут объявлены позднее.

На счету 29-летнего Агрбы 17 побед (девять — нокаутом) и одно поражение. В активе 31-летнего Абдуллаева 21 победа (13 — нокаутом) при двух поражениях. Агрба занимает первое место в рейтинге организации и является обязательным претендентом на титул, тогда как Абдуллаев располагается на 11-й строчке рейтинга и владеет поясом WBA Gold.

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