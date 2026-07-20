Экс-чемпион UFC Топурия радуется победе сборной Испании на ЧМ-2026 по футболу

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия эмоционально отреагировал на победу сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Ещё до этого, на 90+3-й минуте, аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса за вторую жёлтую карточку.

Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Для сборной Испании этот титул чемпиона мира стал вторым в истории после победы турнире 2010 года.