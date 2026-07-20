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Колби Ковингтон назвал фаворита боя Махачев — Гарри

Колби Ковингтон назвал фаворита боя Махачев — Гарри
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Бывший боец UFC Колби Ковингтон высказался о предстоящем титульном поединке в полусреднем весе между чемпионом Исламом Махачевым и претендентом Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ковингтон заявил, что россиянин является явным фаворитом и будет диктовать темп на протяжении всего боя.

«Для меня Махачев – фаворит. Мне кажется, Ислам повалит Иана и будет диктовать свой темп на протяжении всего боя. Поединок будет проходить так, как этого захочет Махачев. Ислам слишком силён для этого ирландского стручка. Я ставлю на Ислама, он хотя бы не куколд», — сказал Ковингтон в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

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