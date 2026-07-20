Экс-чемпион UFC: Махачев — особенный боец, он продолжит побеждать

43-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес выразил уверенность, что россиянин Ислам Махачев победит ирландца Иана Гарри в предстоящем титульном поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Ислам — особенный спортсмен. Это боец высочайшего класса в ММА. Я думаю, что Ислам продолжит делать то, что он делает сейчас. Он продолжит одерживать впечатляющие победы. Он изучил все аспекты ММА», — заявил Веласкес в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

В своём профессиональном рекорде Кейн Веласкес имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения.