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Экс-чемпион UFC: Махачев — особенный боец, он продолжит побеждать

Экс-чемпион UFC: Махачев — особенный боец, он продолжит побеждать
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43-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес выразил уверенность, что россиянин Ислам Махачев победит ирландца Иана Гарри в предстоящем титульном поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Ислам — особенный спортсмен. Это боец высочайшего класса в ММА. Я думаю, что Ислам продолжит делать то, что он делает сейчас. Он продолжит одерживать впечатляющие победы. Он изучил все аспекты ММА», — заявил Веласкес в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

В своём профессиональном рекорде Кейн Веласкес имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения.

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