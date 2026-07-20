Ковингтон: Царукян станет чемпионом UFC, абсолютно убеждён в этом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высоко оценил российско-армянского бойца Армана Царукяна после их поединка в борцовской лиге RAF.

«Я сказал ему: «Брат, это был невероятный бой». И буквально сказал: «Ты станешь чемпионом UFC в лёгком весе». Я в этом абсолютно убеждён. Просто абсолютно. Не думаю, что кто-то сможет победить его в лёгком дивизионе. Это его идеальная весовая категория. У Джастина Гейджи нет никаких шансов. Темп, борьба, то, как Арман сочетает все элементы своего стиля… Сейчас его никто не остановит. Я это просто почувствовал.

Но прошлой ночью я сам был на пике формы. Неважно было, кто стоял бы напротив меня. Я всё равно поднял бы руку победителем, потому что я этого невероятно хотел. После всего, что произошло со мной в прошлом, после разных ситуаций… Сейчас у меня огромная мотивация и злость внутри. Вчера вечером я хотел всем всё доказать. И мне было всё равно, кто окажется в клетке. Хоть Кинг-Конг, хоть Годзилла. Я всё равно выиграл бы.

Однако я почувствовал, насколько хорош Арман. Поэтому сказал ему, как сильно его уважаю и как благодарен за возможность разделить с ним октагон. И ещё раз повторил ему: он станет чемпионом UFC», — заявил Ковингтон в подкасте Submission Radio.