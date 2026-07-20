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«Результат матча был известен заранее». Топ-боец UFC — о финале ЧМ-2026

«Результат матча был известен заранее». Топ-боец UFC — о финале ЧМ-2026
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано высказался о финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины (1:0 д. вр.). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Исход игры предрешён, они уже знают результат заранее. Илию Топурию принесли в жертву в Белом доме, чтобы Испания выиграла чемпионат мира», — написал Мойкано на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, для сборной Испании этот титул чемпиона мира стал вторым в истории после победы на турнире 2010 года.

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