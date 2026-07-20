Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Ренато Мойкано высказался о финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины (1:0 д. вр.). Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

«Исход игры предрешён, они уже знают результат заранее. Илию Топурию принесли в жертву в Белом доме, чтобы Испания выиграла чемпионат мира», — написал Мойкано на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, для сборной Испании этот титул чемпиона мира стал вторым в истории после победы на турнире 2010 года.