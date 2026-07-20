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Веласкес — о тренере Махачева: Мендес — мастер своего дела, он воспитывает чемпионов

Веласкес — о тренере Махачева: Мендес — мастер своего дела, он воспитывает чемпионов
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43-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес высказался о тренере чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева Хавьере Мендесе.

«Я много общаюсь с его тренером Хавьером Мендесом. Хавьер воспитывает чемпионов, так что Махачев и его друзья в надёжных руках. Хавьер — мастер своего дела. Под его руководством Ислам и другие парни делают всё как надо», — заявил Веласкес в интервью Red Corner MMA на YouTube.

В своём профессиональном рекорде Кейн Веласкес имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения.

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