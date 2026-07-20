О’Мэлли назвал возможный реванш с Яном крупнейшим боем в истории легчайшего веса UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что потенциальный реванш с россиянином Петром Яном станет крупнейшим поединком в истории дивизиона.

«Мне было бы интересно послушать, какие могут быть аргументы против. Мой бой с Чито был самым крупным с точки зрения цифр и кассовых сборов. Но, думаю, наш реванш с Петром превзойдёт даже это», — приводит слова О’Мэлли аккаунт MMAFighting в социальной сети Х.

В 2022 году Пётр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей на UFC 280. После боя О'Мэлли заявил, что готов провести реванш с россиянином. В своём последнем поединке на турнире UFC Freedom 250 американец одержал победу над Айманном Захаби нокаутом во втором раунде.