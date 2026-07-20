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Анкалаев: поражение от Перейры меня ушатало, но теперь я вернулся со свежими мыслями

Анкалаев: поражение от Перейры меня ушатало, но теперь я вернулся со свежими мыслями
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Российский боец в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от возвращения в октагон после девятимесячного перерыва, признав, что поражение от Алекса Перейры в октябре 2025 года стало для него тяжёлым ударом. Следующий бой россиянин проведёт 25 июля на турнире UFC 282. Соперником Анкалаева станет представитель Узбекистана Богдан Гуськов.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Довольно много времени прошло [после последнего боя]. Хотел давно вернуться — были моменты, травмы. Было тяжело вернуться, так как последний бой закончился досадным поражением. Оно меня, можно сказать, ушатало. Но теперь я вернулся со свежими мыслями, холодной головой. Сейчас всё будет совсем по-другому», — заявил Анкалаев в интервью Red Corner MMA на YouTube.

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