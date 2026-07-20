Анкалаев: поражение от Перейры меня ушатало, но теперь я вернулся со свежими мыслями

Российский боец в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от возвращения в октагон после девятимесячного перерыва, признав, что поражение от Алекса Перейры в октябре 2025 года стало для него тяжёлым ударом. Следующий бой россиянин проведёт 25 июля на турнире UFC 282. Соперником Анкалаева станет представитель Узбекистана Богдан Гуськов.

«Довольно много времени прошло [после последнего боя]. Хотел давно вернуться — были моменты, травмы. Было тяжело вернуться, так как последний бой закончился досадным поражением. Оно меня, можно сказать, ушатало. Но теперь я вернулся со свежими мыслями, холодной головой. Сейчас всё будет совсем по-другому», — заявил Анкалаев в интервью Red Corner MMA на YouTube.