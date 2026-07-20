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Пимблетт выкупил стул Топурии с UFC Freedom 250 за $ 13 400

Пимблетт выкупил стул Топурии с UFC Freedom 250 за $ 13 400
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт приобрёл на аукционе стул из угла бывшего чемпиона организации Илии Топурии, который использовался во время турнира UFC Freedom 250. Сообщается, что итоговая стоимость лота составила $ 13 400.

Фото: Из личного архива Пимблетта

«Коллекционный экземпляр», — подписал фотографию с лотом Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC Freedom 250 Топурия потерпел поражение техническим нокаутом от американца Джастина Гейджи, который завоевал звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. После третьего раунда Илия получил огромный урон, и у него были проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. На последнюю пятиминутку Топурия отказался выходить из-за полученных травм.

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