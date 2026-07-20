Пимблетт выкупил стул Топурии с UFC Freedom 250 за $ 13 400

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт приобрёл на аукционе стул из угла бывшего чемпиона организации Илии Топурии, который использовался во время турнира UFC Freedom 250. Сообщается, что итоговая стоимость лота составила $ 13 400.

Фото: Из личного архива Пимблетта

«Коллекционный экземпляр», — подписал фотографию с лотом Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC Freedom 250 Топурия потерпел поражение техническим нокаутом от американца Джастина Гейджи, который завоевал звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. После третьего раунда Илия получил огромный урон, и у него были проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. На последнюю пятиминутку Топурия отказался выходить из-за полученных травм.