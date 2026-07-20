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Бой Дениса Гольцова в PFL перенесён на другую дату

Бой Дениса Гольцова в PFL перенесён на другую дату
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Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов сообщил, что не выступит на турнире организации, который назначен на 25 июля, назвав новую дату своего возвращения.

«Сместились сроки проведения [боя с Хасаном], предварительно на 7 августа. У него какие-то вопросы с паспортом, визой, поэтому сделали смещение на 14 дней вперёд», — сказал Гольцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Гольцов имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 36 побед, из которых 18 были одержаны нокаутом, и девять поражений. Хасан, в свою очередь, имеет в своём рекорде в смешанных единоборствах 14 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

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