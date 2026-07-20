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Хирн: если кто-то предлагал Биволу $ 40 млн за бой с Бетербиевым, пусть свяжется со мной

Хирн: если кто-то предлагал Биволу $ 40 млн за бой с Бетербиевым, пусть свяжется со мной
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Промоутер Эдди Хирн опроверг слухи о том, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол отказался от $ 40 млн за третий бой с Артуром Бетербиевым, и заявил, что его команда немедленно примет такое предложение, если оно поступит.

«Я слышал, что Дмитрию Биволу предложили $ 40 млн за бой с Бетербиевым. Если эти люди сейчас смотрят наше интервью, пусть позвонят мне и сделают это предложение. Мы немедленно его примем. Сам Дмитрий и его менеджер Вадим Корнилов попросили меня начать переговоры с Умаром Кремлевым или с RCC.

Мы готовы к этому бою, Дмитрий хочет этот бой. Бивол должен провести поединок с Каллумом Смитом, но я думаю, что это маловероятно. Думаю, Каллум будет драться с Джошуа Буатси за вакантный титул, а Бивол готов сделать бой с Бетербиевым», — приводит слова Хирна канал Fight Hub TV на YouTube.

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