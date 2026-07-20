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Ковингтон рассказал о напряжённых отношениях с Беном Аскреном

Ковингтон рассказал о напряжённых отношениях с Беном Аскреном
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Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон рассказал, что между ним и экс-бойцом организации Беном Аскреном до сих пор сохраняется напряжение.

«Я готов оставить всё в прошлом и поступить по-взрослому. И я благодарен Бену за всё, что он делает за кулисами в Real American Freestyle. Определённое напряжение между нами всё ещё чувствуется… По какой-то причине Бен меня недолюбливает. В UFC мы были принципиальными соперниками. Он хотел добиться всего того, чего добился я, но, к сожалению для него, немного не дотянул.

Однако это не значит, что я не хочу, чтобы у него всё получилось. Наоборот. Я желаю ему успеха. Я благодарен судьбе за то, что однажды мы вместе возглавили турнир», — приводит слова Ковингтона журналист Ариэль Хельвани в социальной сети Х.

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