Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Давором Шукером с финала чемпионата мира — 2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и легендарный хорватский нападающий Давор Шукер посетили финальный матч чемпионата мира — 2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины — 0:0, 1:0 д. вр., который прошёл с 19 на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США.

«Лучший бомбардир чемпионата мира 1998 года. Узнали?» — подписал фотографию Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира (впервые — в 2010 году). Все призы для лучших игроков от Международной федерации футбола (ФИФА) получили испанцы: Унай Симон (вратарь), Пау Кубарси (лучший молодой игрок), Родри (лучший игрок).

Отметим, что на чемпионате мира 1998 года во Франции Шукер забил шесть голов и стал лучшим бомбардиром турнира.