Хабиб Нурмагомедов назвал свою символическую сборную ЧМ‑2026. В ней нет Месси и Роналду

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале опубликовал символическую сборную чемпионата мира по футболу 2026 года.
Символическая сборная по версии Хабиба Нурмагомедова:
вратарь: Джордан Пикфорд (Англия);
центральные защитники: Деотшанкюль Юпамекано (Франция) и Пау Кубарси (Испания);
левый защитник: Джед Спенс (Англия);
правый защитник: Ашраф Хакими (Марокко);
центральные полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) и Родри (Испания);
левый вингер: Ламин Ямаль (Испания);
правый вингер: Майкл Олисе (Франция);
нападающие: Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия);
тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).