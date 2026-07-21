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Хабиб Нурмагомедов назвал свою символическую сборную ЧМ‑2026. В ней нет Месси и Роналду

Хабиб Нурмагомедов назвал свою символическую сборную ЧМ‑2026. В ней нет Месси и Роналду
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале опубликовал символическую сборную чемпионата мира по футболу 2026 года.

Символическая сборная по версии Хабиба Нурмагомедова:

вратарь: Джордан Пикфорд (Англия);

центральные защитники: Деотшанкюль Юпамекано (Франция) и Пау Кубарси (Испания);

левый защитник: Джед Спенс (Англия);

правый защитник: Ашраф Хакими (Марокко);

центральные полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) и Родри (Испания);

левый вингер: Ламин Ямаль (Испания);

правый вингер: Майкл Олисе (Франция);

нападающие: Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия);

тренер: Луис де ла Фуэнте (Испания).

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