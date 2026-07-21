Аскрен: многое из того, что делает Ковингтон, просто мерзко

Бывший чемпион Bellator и ONE FC Бен Аскрен рассказал, почему между ним и экс-временным чемпионом UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном сохраняются напряжённые отношения.

«Я стараюсь не держать ни на кого зла, но Колби просто вызывает у меня отторжение, потому что постоянно говорит гадости о людях. Если вы слышали, что он сказал на пресс-конференции в пятницу о Белале, а особенно о жене Белала, то это было отвратительно.

Это просто поведение ужасного человека. Мы все понимаем, что это шоу-бизнес и трэш-ток является его частью, но не нужно впутывать в это жену Белала. Мне кажется, многое из того, что делает Колби, просто мерзко. Это его выбор, но я, скорее всего, не стану с ним общаться, потому что не вижу в этом никакого смысла», — приводит слова Аскрена журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.