Стали известны сроки следующего боя Романа Копылова в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов выступит на турнире организации в октябре. Об этом сообщил менеджер бойца Евгений Шевченко.

«Роману дали новый бой, который состоится в октябре на турнире UFC в США. Соперник тоже есть. Это яркий набирающий обороты ударник. Остается дождаться подписание контрактов с обеих сторон и официального анонса лиги», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 328, Копылов победил единогласным судейским решением бразильца Марко Булио. Всего на счету россиянина в организации семь побед и пять поражений.