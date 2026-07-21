Непобеждённый боксёр Усик выбрал лучшего футболиста современности

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выбрал лучшего футболиста современности.
— Ямаль или Месси?
— Криштиану!
— Беллингем или Дембеле?
— Дембеле!
— Кейн или Винисиус?
— Кейн!
— Мбаппе или Олисе?
— Олисе!
— Роналду или Джуд?
— Криштиану!
— Олисе или Кейн?
— Олисе, он молодой.
— Криштиану или Олисе?
— Роналду, конечно (улыбается), — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Sport.
Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.