Энтони Джошуа — Кристиан Пренга: когда бой, дата и время боя, где смотреть

25 июля в Джидде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретится с албанцем Кристианом Пренгой.

Трансляцию боксёрского турнира проведёт стримминг-сервис DAZN, начало — в 17:00 мск. Официального показа не территории России не будет.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным объединённым чемпионом.

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