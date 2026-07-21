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В команде Бивола отреагировали на новость о его несогласии драться с Бетербиевым

В команде Бивола отреагировали на новость о его несогласии драться с Бетербиевым
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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, опроверг новость о том, что его подопечный уклоняется от трилогии с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Многие говорят: «Бивол не хочет драться с Бетербиевым». Это совершенно не так. Дмитрий хочет провести трилогию. Это тот бой, которого он хочет. Мы начнём переговоры и посмотрим, что получится», — приводит слова Хирна портал Boxing News.

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.

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