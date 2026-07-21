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Топ-боец UFC из России: болел за Месси, но поздравляю Испанию с чемпионством

Топ-боец UFC из России: болел за Месси, но поздравляю Испанию с чемпионством
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Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поздравил сборную Испании с победой в чемпионате мира по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Впервые посетил матч чемпионата мира, и я болел за Месси. Поздравляю Испанию с чемпионством!» — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по футболу между национальными командами Испании и Аргентины состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении. Победу одержала национальная команда Испании со счётом 1:0.

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