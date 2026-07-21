Топ-боец UFC из России: болел за Месси, но поздравляю Испанию с чемпионством

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поздравил сборную Испании с победой в чемпионате мира по футболу.

«Впервые посетил матч чемпионата мира, и я болел за Месси. Поздравляю Испанию с чемпионством!» — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по футболу между национальными командами Испании и Аргентины состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении. Победу одержала национальная команда Испании со счётом 1:0.