Стала известна причина убийства российского бойца MMA Мутаева

Житель Махачкалы, обвиняемый в убийстве бойца смешанного стиля Магомедрасула Мутаева в январе 2024 года, до этого был похищен и подвержен истязаниям со стороны спортсмена и его окружения, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на СК РФ по Дагестану.

Уголовные дела об убийстве и о похищении с истязанием направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 31 января 2024 года в Махачкале. По версии следствия, 18-летний Надырхан Кадирханов не менее семи раз выстрелил в Мутаева из короткоствольного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался.

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