«Сенсационно обыграет». Кроуфорд дал прогноз на бой Райана Гарсии и Конора Бенна

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд дал прогноз на предстоящий поединок между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе соотечественником Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире Zuffa Boxing.

«Это будет хороший бой. Конечно, у Райана есть опыт, но я думаю, что у Конора есть [в качестве преимущества] размер и сила. Нас ждёт интересный поединок. Я поставлю на Конора, он его сенсационно обыграет», — приводит слова Кроуфорда портал Boxing News.