«Идеальный план». Джей Опетайя раскрыл, когда бы хотел провести бой против Бенавидеса

Непобеждённый чемпион мира по версии Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралиец Джей Опетайя сообщил, что хотел бы провести бой против непобеждённого действующего обладателя титула WBC в категории до 79,2 кг американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса до конца 2026 года.

«Я бы очень хотел провести этот бой. Я уже очень долго гоняюсь за боями против других чемпионов, поэтому довести дело до конца было бы потрясно. Я просто жду, поскольку моей команде несложно организовать такой бой. Не понимаю, в чём задержка с их стороны.

Но мы надеемся воплотить эту мечту в жизнь к концу года. Это идеальный план, хотя начало следующего года тоже будет хорошим вариантом. Я хочу стать абсолютным чемпионом. Если кто-то из других обладателей поясов хочет этого, организовать бой будет легко. Всё, что им нужно сделать, это связаться со мной», — приводит слова Опетайи журнал The Ring.