15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю — Эррол Спенс: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Тим Цзю — Эррол Спенс: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

26 февраля в Сиднее (Австралия) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший сразится с австралийцем Тимом Цзю.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Эррол Спенс

Прямую трансляцию турнира в России проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также эфир будет доступен на стриминг-сервисе DAZN. Начало – в 2:00 мск.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Материалы по теме
Тима Цзю ждёт жёсткое испытание. Феникса проверит на прочность суперзвезда из США
Тима Цзю ждёт жёсткое испытание. Феникса проверит на прочность суперзвезда из США

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android