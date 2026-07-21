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Менеджер Махачева: кто-то должен привести Иана Гарри в чувство, потому что его размажут

Менеджер Махачева: кто-то должен привести Иана Гарри в чувство, потому что его размажут
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о предстоящем поединке россиянина с ирландцем Ианом Гарри.

«Я послушал, что говорит соперник Ислама. И вот факты. У него 2-1 в последних трёх боях. Его едва не нокаутировал Пратес, спас гонг. У него 10 побед в UFC и восемь из них решениями. Кто-то должен привести этого парня в чувство, потому что его размажут», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Гарри и Махачева состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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