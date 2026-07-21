Канело категорично ответил на обвинения в избегании боя с Бенавидесом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес категорично ответил на обвинения в том, что некоторое время избегал поединка против действующего обладателя титула WBC в полутяжёлом весе американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

«Когда мы оба выступали во втором среднем весе, я дрался со всеми чемпионами этой категории. Если бы Дэвид также владел титулом, я бы с ним сразился. Моей целью было стать абсолютным чемпионом. Сейчас это просто невозможно, ведь он может драться с тяжеловесами», — приводит слова Альвареса портал Boxing News.

Сауль имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.