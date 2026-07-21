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«Сейчас моё время». Джошуа заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира по боксу

«Сейчас моё время». Джошуа заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира по боксу
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира в весовой категории свыше 90,7 кг.

«Мы смотрим на историю, и время никогда не останавливалось. Это просто моё время. Прошло 10 лет, а я всё ещё стою крепко, остаюсь в прекрасной физической форме. Мой разум полностью сфокусирован. Я пережил испытания и невзгоды в своей карьере, но чувствую, что они лишь показывают, насколько я силён, чтобы оставаться здесь. Я знаю, что многие люди не выбрали бы быть мной. Они выбрали бы отдых на пляже, поскольку не хотят проходить через то, что требуется, чтобы стать чемпионом. Я говорю об абсолютном чемпионстве. У меня всё ещё есть большие амбиции», — приводит слова Джошуа журнал The Ring.

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