Инсайдер: объединительный бой Гассиев — Кабайел может состояться в 2026 году

Чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев (34-2, 27 KO) может провести поединок с обладателем титула WBC немцем Агитом Кабайелом (27-0, 19 KO) в конце 2026 года, сообщает журналист Майк Коппинджер.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.

Агиту Кабайелу 33 года. Немец дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2026-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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