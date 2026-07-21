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Казахстанский чемпион мира Алимханулы объявил о переходе в следующий дивизион

Казахстанский чемпион мира Алимханулы объявил о переходе в следующий дивизион
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) объявил о переходе во второй средний дивизион (до 76,2 кг).

«Мы покорили средний вес, завоевали два мировых титула, подняли флаг Казахстана и сделали казахский стиль всемирно известным. Пришло время для нового вызова. Второй средний вес, мы идём! В этом дивизионе есть большие имена, посмотрим, кто будет готов», — написал Алимханулы в социальной сети X (ранее Twitter).

Жанибеку Алимханулы 33 года. Уроженец Казахстана дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м – объединённым чемпионом.

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