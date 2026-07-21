Ковингтон: Порье — фальшивка, луизианский болотный отброс. Вне камер Дастин мерзавец

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон резко высказался в адрес бывшего одноклубника, а также экс-обладателя временного титула UFC в лёгком весе соотечественника Дастина Порье.

«Макгрегор по-прежнему может быть включён в Зал славы UFC с первого раза и до сих пор является самой большой звездой в истории ММА, поэтому я не собираюсь добивать его, когда он уже и так находится на дне. Я не собираюсь вести себя как эта фальшивка, соевый мальчик, луизианский болотный отброс Дастин.

Дастин Порье — самый главный фальшивый хороший парень, которого я когда-либо видел в своей жизни, и я говорю об этом людям уже много лет. Он играет хорошего парня на камеру, но вне камеры Дастин мерзавец. Он нерадивый отец, и как иронично, что в День отца он разгуливал пьяным и оскорблял полицейских», — приводит слова Ковингтона портал Sportskeeda.