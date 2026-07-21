Легендарный Леннокс Льюис: с удовольствием бы подрался с Усиком. Я бы его точно разгадал

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис выразил уверенность в том, что смог бы победить 39-летнего непобеждённого украинца Александра Усика, будь он на пике в данный момент.

«Жаль, что я не живу в эту эпоху, с удовольствием бы с ним подрался. Не понимаю, почему никто не может его разгадать, я бы его точно разгадал», — приводит слова Льюиса портал Boxing News.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.