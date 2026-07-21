Тренер дю Плесси: не считаю, что Чимаев устал в бою со Стриклендом из-за плохой весогонки

Морн Виссер, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, прокомментировал поражение россиянина Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Чимаев слишком сильно устал, чтобы бороться. Я знаю, что было сказано о плохой весогонке… Да ладно вам! На таком уровне нет такой вещи, как плохая весогонка. Если у кого-то и есть тяжёлая весогонка, то это у Дрикуса, и мы всегда справляемся. Я не думаю, что он устал из-за плохой весогонки. Шон проделал просто великолепную работу», — сказал Виссер в интервью Submission Radio.