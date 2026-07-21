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Вальтер Уокер дал прогноз на бой Анкалаев — Гуськов

Вальтер Уокер дал прогноз на бой Анкалаев — Гуськов
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Бразильский боец UFC Вальтер Уокер высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

«Конечно, я хочу, чтобы Богдан выиграл. Богдан это, конечно, талант. Он просто машина. Я считаю, что у него есть большой шанс удивить мир. Он может выиграть, конечно. Я считаю, что Богдан будет нашим первым чемпионом, в [зале] Gor MMA.

Думаю, он может нокаутировать Анкалаева во втором раунде. Это будет вау, огромный сюрприз. Я тренируюсь с Богданом каждый день, я знаю, что он может», — сказал Уокер в интервью Red Corner MMA.

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