Вальтер Уокер дал прогноз на бой Анкалаев — Гуськов

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и узбекистанцем Богданом Гуськовым, который состоится 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Конечно, я хочу, чтобы Богдан выиграл. Богдан это, конечно, талант. Он просто машина. Я считаю, что у него есть большой шанс удивить мир. Он может выиграть, конечно. Я считаю, что Богдан будет нашим первым чемпионом, в [зале] Gor MMA.

Думаю, он может нокаутировать Анкалаева во втором раунде. Это будет вау, огромный сюрприз. Я тренируюсь с Богданом каждый день, я знаю, что он может», — сказал Уокер в интервью Red Corner MMA.