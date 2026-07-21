Кормье: люди не захотят смотреть третий бой Стрикленда и дю Плесси

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о возможном третьем поединке между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Я убеждён, что две победы дю Плесси над чемпионом — это плохо. Почему? Последний бой получился односторонним, люди не захотят смотреть ещё один поединок. Правда такова, что, если бы дю Плесси по-прежнему был чемпионом, люди не захотели бы смотреть, как Стрикленд опять дерётся за пояс, чего бы он ни добился. Должны ли мы хотеть, чтобы они подрались в третий раз? Я должен, потому что я предан спорту. Но как считают обычные фанаты?» — сказал Кормье на своём YouTube-канале.