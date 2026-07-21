«Нью-Йорк в ноябре. Что думаешь, братан?» Кайо Борральо бросил вызов дю Плесси

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо бросил вызов бывшему обладателю чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Дрикус дю Плесси показал отличный бой! Но я не думаю, что этого было достаточно, чтобы он смог обеспечить себе титульник. «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре или в T-Mobile в декабре. Что думаешь, братан? Выбирай сам», — написал Борральо на своей странице в социальной сети Х.

Кайо 33 года. В своём профессиональном рекорде бразильский боец имеет 21 победу, из которых 18 были одержаны нокаутом, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся.