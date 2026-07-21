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Пауло Коста намекнул, что ему должны дать бой за временный титул UFC в полутяжёлом весе

Пауло Коста намекнул, что ему должны дать бой за временный титул UFC в полутяжёлом весе
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Бывший претендент на титул UFC в категории до 84 кг Пауло Коста намекнул, что ему должны дать бой за временный титул UFC в полутяжёлом весе.

«Назовите имена тех, кто считается лучшими. ​​Поатан? Его больше нет в полутяжёлом весе, и он потерпел поражение. Анкалаев? Потерпел поражение. Иржи? Потерпел поражение. Коста? Победа нокаутом. Джамал Хилл? Потерпел поражение. Раунтри? Потерпел поражение (скорее всего, Коста имеет в виду поражение Халила в бою с Перейрой на турнире UFC 307. — Прим. «Чемпионата»). Я просто хочу сказать, что, если Ульберг будет слишком долго неактивен, кого матчмейкеры UFC поставят на розыгрыш временного пояса?» — приводит слова Косты портал AgFight.

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