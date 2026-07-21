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Камару Усман вошёл в рейтинг среднего веса UFC, несмотря на поражение от дю Плесси

Камару Усман вошёл в рейтинг среднего веса UFC, несмотря на поражение от дю Плесси
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Обновились рейтинги бойцовского промоушена UFC.

Бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман вошёл в рейтинг среднего дивизиона (до 84 кг) после поражения в поединке с бывшим обладателем титула южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахоме-Сити (США).

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

Рейтинг среднего веса UFC:

Чемпион – Шон Стрикленд (США);
1. Хамзат Чимаев (ОАЭ).
2. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).
3. Нассурдин Имавов (Франция).
4. Джо Пайфер (США).
5. Брендан Аллен (США).
6. Кайо Борральо (Бразилия).
7. Энтони Эрнандес (США).
8. Исраэль Адесанья (Нигерия).
9. Грегори Родригес (Бразилия).
10. Кристиан Данкан (Великобритания).
11. Камару Усман (Нигерия).
12. Икрам Алискеров (Россия).
13. Бо Никал (США).
14. Абусупьян Магомедов (Германия).
15. Нурсултон Рузибоев (Узбекистан).

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