Дана Уайт отреагировал на поражение Камару Усмана в бою с дю Плесси
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал поражение бывшего лидера рейтинга pound-for-pound нигерийца Камару Усмана в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахоме-Сити (США).
UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман
«Завершение карьеры? Я не знаю. Это был отличный бой, очевидно. Он сразился с парнем, который был намного крупнее, и у него крепкая челюсть. Он всё ещё может драться. Это не означает, что с ним покончено и ему нужно завершить карьеру. Он провёл отличный поединок, так что не знаю… Ему нужно вернуться, отдохнуть и решить, что делать дальше», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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