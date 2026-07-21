Дана Уайт отреагировал на поражение Камару Усмана в бою с дю Плесси

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал поражение бывшего лидера рейтинга pound-for-pound нигерийца Камару Усмана в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахоме-Сити (США).

«Завершение карьеры? Я не знаю. Это был отличный бой, очевидно. Он сразился с парнем, который был намного крупнее, и у него крепкая челюсть. Он всё ещё может драться. Это не означает, что с ним покончено и ему нужно завершить карьеру. Он провёл отличный поединок, так что не знаю… Ему нужно вернуться, отдохнуть и решить, что делать дальше», — сказал Уайт на пресс-конференции.