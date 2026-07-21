«Я переиграл его на опыте. В реванше так не получится». Волков — о бое с Павловичем

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался насчёт первого боя с бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг соотечественника Сергея Павловича.

«Павлович приезжал на спарринги в наш зал два раза в неделю в течение трёх лет. Я относился к нему как к очень перспективному крутому парню. Он и сейчас таким остаётся. Хотелось поделиться с ним опытом. Мы общались после спаррингов, но не общались в жизни. У меня даже телефона его не было – общался через тренера.

В бою я сразу встал в левшу, хотя никогда не спарринговал с ним в этой стойке. Один раз менял стойку и чувствовал, что ему некомфортно – это отложилось в голове как план Б на бой. План А был вообще другой. В бою почувствовал опасность от его правой закидухи, встал в левшу, и напряжение рассеялось. Подумал: «Буду работать так, не рисковать».

Мне было комфортно, поэтому получилось пошутить, причёску сделать. Во второй раз так уже не получится. Он уже понимает, что я могу быть в левше, и подготовится. Сыграл свою роль опыт, которого ему на тот момент не хватало. Я тоже проходил такой этап. У меня нет к нему плохого отношения, считаю, что это один из сильнейших атлетов. Не знаю, как сложится наш следующий бой. В первом поединке я где-то переиграл его на опыте. Думаю, он это перенял и возьмёт на вооружение», – сказал Волков в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.