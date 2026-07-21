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Никита Цзю сразится за звание претендента на мировой титул 26 августа

Никита Цзю сразится за звание претендента на мировой титул 26 августа
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Промоутерская компания No Limit Boxing анонсировала вечер профессионального бокса, который состоится 26 августа. Место проведения станет известно позднее.

В главном бою непобеждённый австралийский проспект Никита Цзю (12-0, 10 KO) сразится за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) с соотечественником Беном Бахоуни (17-0-1, 9 KO).

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году.

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