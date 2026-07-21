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«Думал, что больше не буду драться». Волков — о поражении в реванше с Ганом

«Думал, что больше не буду драться». Волков — о поражении в реванше с Ганом
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков заявил, что считает реванш с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом самым сложным в карьере, а также рассказал, как тяжело переживал это поражение.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Самый сложный бой [в карьере] – второй с Сирилем Ганом. Была очень тяжёлая подготовка. Это первый реванш в карьере, притом с человеком, который меня победил, поэтому я априори ощущал, что слабее его и могу проиграть. Не очень складывались внутренние моменты, было тяжело ментально. Даже начал работать с психотерапевтом. Но я рад, что прошёл через этот период в лагере и вышел на бой.

Провёл крутой поединок, но потом надо было смириться, что меня засудили. Бой закончился, Ган лежал на полу, по их лицам было видно, что они проиграли и на победу не рассчитывают. Мы праздновали – и руку поднимают Гану. Я просто не мог поверить своим ушам, был звон, как во сне, и шоковое состояние.

Плюс у меня ещё было травмированное колено – растянул латеральные связки. Потом я долго не дрался, ездил бороться на турниры по грэпплингу. Было такое выгорание, что я четыре месяца вообще не тренировался и думал, что больше не буду драться. У меня опустились руки», – сказал Волков в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.

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