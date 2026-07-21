«Не буду врать». Флойд Мейвезер признал вклад Джейка Пола в бокс

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший с уважением высказался в адрес 29-летнего популярного американского боксёра и блогера Джейка Пола.

«Даже не буду врать, я должен снять шляпу перед Джейком Полом, поскольку мне нравится его предприимчивость. В целом Джейк Пол отлично справляется со своей работой, он знает толк в этом деле и в том, как зарабатывать деньги. Тут уж ничего не поделаешь», — приводит слова Мейвезера портал Bloody Elbow.

У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.