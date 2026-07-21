15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не буду врать». Флойд Мейвезер признал вклад Джейка Пола в бокс

«Не буду врать». Флойд Мейвезер признал вклад Джейка Пола в бокс
Комментарии

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший с уважением высказался в адрес 29-летнего популярного американского боксёра и блогера Джейка Пола.

«Даже не буду врать, я должен снять шляпу перед Джейком Полом, поскольку мне нравится его предприимчивость. В целом Джейк Пол отлично справляется со своей работой, он знает толк в этом деле и в том, как зарабатывать деньги. Тут уж ничего не поделаешь», — приводит слова Мейвезера портал Bloody Elbow.

У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.

Материалы по теме
Бесконечные проблемы Флойда Мейвезера. Звезда теряет и деньги, и бои
Бесконечные проблемы Флойда Мейвезера. Звезда теряет и деньги, и бои
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android