Звезда бокса Джошуа назвал величайшего атлета в футболе, Ф-1, баскетболе, боксе и гольфе

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал величайшего атлета в разных спортивных дисциплинах.
— Величайший футболист?
— Роналду.
— Гольфист?
— Тайгер Вудс.
— Рэпер?
— Jay-Z.
— Баскетболист?
— Майкл Джордан.
— Пилот Ф-1?
— Льюис Хэмилтон.
— Боксёр?
— Майк Тайсон, — сказал Джошуа в интервью порталу DAZN.
На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.