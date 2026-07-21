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Звезда бокса Джошуа назвал величайшего атлета в футболе, Ф-1, баскетболе, боксе и гольфе

Звезда бокса Джошуа назвал величайшего атлета в футболе, Ф-1, баскетболе, боксе и гольфе
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал величайшего атлета в разных спортивных дисциплинах.

— Величайший футболист?
— Роналду.

— Гольфист?
— Тайгер Вудс.

— Рэпер?
— Jay-Z.

— Баскетболист?
— Майкл Джордан.

— Пилот Ф-1?
— Льюис Хэмилтон.

— Боксёр?
— Майк Тайсон, — сказал Джошуа в интервью порталу DAZN.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

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